Hiro Mashima, autore di EDENS ZERO, regala ai fan un nuovo sketch di Rebecca

Attraverso il proprio account su Twitter, Hiro Mashima, autore di Fairy Tail e EDENS ZERO, ha recentemente regalato ai fan un nuovo sketch della meravigliosa Rebecca, illustrata stavolta in compagnia di un bizzarro gattino.

Visionabile in calce all’articolo, lo sketch ci mostra infatti Rebecca, ancora una volta con indosso l’uniforme da gatta (con tanto di coda e orecchie feline), approcciarsi ad uno strano micio selvatico. Curiosamente, l’animale presenta infatti una colorazione monocromatica e risulta infatti completamente fucsia. Abituata alla compagnia dell’androide Happy, è mai possibile che la protagonista femminile di EDENS ZERO voglia finalmente un gatto vero?

E voi, cosa ne pensate del nuovo disegno di Mashima? Non trovate che la dolce Rebecca sia molto graziosa? Fateci conoscere le vostre opinioni sullo sketch attraverso il riquadro riservato ai commenti!

Scritto e disegnato da Hiro Mashima, EDENS ZERO è serializzato in Giappone dal mese giugno 2018 sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha, che da sempre ospita le opere a fumetti del sensei. Raccolta attualmente in due tankobon, la serie non è ancora approdata nel nostro paese, ma l’editore Star Comics, nel corso della precedente edizione di Lucca Comics & Games, ha annunciato che il primo volumetto sarà pubblicato in Italia nel mese di maggio 2019.