Hiro Mashima, autore di Fairy Tail, ha disegnato una domestica estremamente sexy

Essendo molto impegnato con la serializzazione di EDENS ZERO e con la supervisione degli altri progetti legati a Fairy Tail (come il sequel intitolato Fairy Tail: 100 Years Quest), il sensei Hiro Mashima avrà anche ridotto il numero di sketch pubblicati ogni settimana via Twitter, ma la qualità degli stessi è rimasta inalterata.

Non solo quella, a dire il vero... Come i suoi lettori più affezionati già sapranno, le opere di Mashima risultano ad alto contenuto fanservice, il quale raggiunge il proprio apice proprio nelle illustrazioni che il mangaka pubblica attraverso i social. La nuova illustrazione, di conseguenza, non si è affatto sottratta alla regola, ma al contrario ha elevato il fanservice ad un nuovo livello...



Visionabile in calce all’articolo, il nuovo sketch “incriminato” che Mashima ha pubblicato durante il weekend immortala infatti una situazione estremamente buffa e imbarazzante. La gettonatissima coppia composta da Erza Scarlet e Jellal Fernandes è infatti ritratta fra le mura di casa, dove la fanciulla indossa quasi esclusivamente un grembiule.



Mentre le braccia della guerriera sono rigorosamente protette da un’armatura in ferro, il resto del suo corpo è coperto solo in parte da un grembiule bianco, che dunque mette in mostra le sue curve e soprattutto il lato B. L’espressione di sorpresa e imbarazzo dipinta sul volto di Jellal, infatti, sembra confermare la parziale nudità della maga di Fairy Tail, che in genere è invece piuttosto sobria e composta.



È mai possibile che la fiera e combattiva Erza, capace di affrontare e sconfiggere da sola anche centinaia di mostri, sia tra le mura di casa un’accondiscendente domestica? E soprattutto, cosa ne pensate del nuovo sketch di Fairy Tail?