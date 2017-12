Hiro Mashima, autore di Fairy Tail, annuncia che lancerà la sua prossima opera nel 2018!

Attraverso il proprio account ufficiale su, il sensei Hiro Mashima , stimato disegnatore di, ha diffuso una serie di sketch per augurare un felice anno nuovo ai propri lettori e annunciare che nel corso del 2018 lancerà la sua prossima opera!

Visionabili in calce all’articolo, gli schizzi del maestro ci mostrano Gray Fullbuster, Natsu Dragneel ed Erza Scarlet indossare degli abiti tradizionali nipponici e prepararsi ad un’accesa battaglia dei cuscini di fine anno. Un terzo sketch, invece, raffigura Lucy, Happy e Plue (le rispettive mascotte di Fairy Tail e RAVE) con la scritta “Happy New Year 2018”. Curiosamente, in questo disegno Lucy ha delle fattezze alquanto cagnesche e presenta persino la coda!



La quarta ed ultima illustrazione, infine, ci mostra tutti i personaggi più importanti del manga, incluso l’antagonista finale (Acnologia), ringraziare i lettori per il supporto ricevuto negli ultimi mesi della lunga serializzazione di Fairy Tail. È proprio a questo disegno che il sensei ha allegato l’annuncio più atteso dai suoi innumerevoli fan: il suo prossimo manga avrà inizio nel corso del 2018!

Siete ansiosi quanto noi di conoscere i protagonisti e i temi che saranno affrontati nella sua nuova opera? Di una cosa siamo certi: anche il prossimo manga sarà sicuramente colmo di personaggi buffi e situazioni strampalate come quelle provocate dai divertenti e combattivi maghi di Fairy Tail!