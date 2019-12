Hiro Mashima, autore di Fairy Tail, ha condiviso con i fan alcune novità sulla serie

Mentre i fan stanno sfoggiando tutti i loro cosplay di Fairy Tail, l'autore della serie shonen recentemente conclusa ha condiviso un messaggio sulla sua pagina ufficiale di Twitter, rivelando alcune nuove informazioni sui protagonisti dello show.

Ovviamente il tweet, che è comunque presente in calce alla notizia, è in lingua giapponese, ma alcuni fan hanno deciso di tradurlo, rivelando come, a differenza dei protagonisti della prima opera dell'autore, intitolata Rave, Gajeel, Juvia e Jellal non dovevano diventare amici e viaggiare insieme, ma nel corso del tempo Hiro Mashima ha cambiato idea, creando quella che è poi diventata una delle serie fantasy shonen più famose degli ultimi anni.

Dopo oltre 300 episodi nelle scorse settimane i fan di Fairy Tail hanno potuto assistere all'atteso finale, ma nonostante questo sono in grande attesa di sapere se anche il sequel della serie, intitolato 100 Years Quest, riceverà una trasposizione per piccolo schermo. Non abbiamo ancora ricevuto aggiornamenti a riguardo, ma la puntata finale di Fairy Tail ha anticipato la saga di 100 Years Quest, alimentando così le speranze di tutti gli appassionati.

Cosa ne pensate dell'anime di Fairy Tail? Se avete visto tutti gli episodi scrivete un commento alla notizia con il vostro parere sulla serie.