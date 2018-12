Hiro Mashima, autore di Fairy Tail, dedica uno sketch a Dragon Quest XI

Square Enix ha annunciato alla Jump Festa 2019 che Hiro Mashima (autore di Fairy Tail, Rave ed EDENS ZERO) disegnerà un oneshot, un capitolo autoconclusivo, su Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta.

Per celebrare questo evento, Hiro Mashima ha pubblicato un'illustrazione di Erik (Kamyu nell'edizione originale giapponese del videogioco) e grazie all'account Twitter della rivista V-Jump, che si occupa di trasposizioni manga di videogiochi famosi, ha rivelato lo shikishi.

L'immagine che potete vedere in calce ritrae proprio colui che sarà il protagonista di questa breve storia disegnata dall'autore di Fairy Tail ed EDENS ZERO, basata sul gioco per PlayStation 4 e PC pubblicato il 4 settembre in America del Nord ed Europa. Il capitolo autoconclusivo sarà probabilmente pubblicato nel 2019 sulla stessa rivista V-Jump per accompagnare l'uscita di Dragon Quest XI S: Sugisarishi Toki o Motomete, versione giapponese del videogioco per Nintendo Switch che sarà pubblicata nello stesso anno.