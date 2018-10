Hiro Mashima, autore di Fairy Tail, ha dedicato il suo più recente sketch alle Sky Sisters

A distanza di varie settimane dal rilascio dei suoi sketch più recenti, il sensei Hiro Mashima, stimato autore di opere del calibro di RAVE, Fairy Tail e EDENS ZERO, ha nuovamente pubblicato via Twitter una graziosa illustrazione dedicata al suo fumetto più famoso... Tutti i dettagli dopo il salto!

Visionabile in calce all’articolo, lo sketch immortala appunto due graziose fanciulle di Fairy Tail: Wendy Marvell e Sherria Blendy, rispettivamente Dragon Slayer e God Eater dell’Aria. In questo simpatico artwork, le due ragazzine sono entrambe disegnate in versione SD e a giudicare dall’espressione dipinta sui loro volti, si direbbero molto allegre.



Come i fan sapranno, Wendy e Sherria sono state inizialmente avversarie, poiché appunto appartenevano a due gilde differenti. È nel corso del loro duello che le ragazzine hanno fatto amicizia, cominciando a preoccuparsi l’una per l’altra. Nel più recente anime di Fairy Tail, quando la gilda protagonista dell’opera è stata sciolta dal Master Makarov, Wendy si è addirittura unita alla gilda Lamia Scale proprio per stare accanto all’amica.

Ora che il ritorno di Fairy Tail sembra ormai imminente, secondo voi Wendy rimarrà tra le fila di Lamia Scale o tornerà nella gilda di Natsu Dragneel e gli altri suoi ex-compagni? E soprattutto, cosa ne pensate di questo nuovo sketch?