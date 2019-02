Hiro Mashima, autore di Fairy Tail, ci delizia con un buffo sketch a tema wrestling

Ancora una volta Hiro Mashima, apprezzato e amato autore Fairy Tail, ha voluto deliziarci con uno splendido schizzo dedicato a un noto trio: Natsu , Lucy e Happy.

Dalle tinte tenui dell'azzurro e arricchito dall'uso del chiaro scuro, il meraviglioso e comico sketch è stato pubblicato sul profilo Twitter ufficiale dell'artista e ritrae una povera, quanto affascinante, Lucy intenta a lottare senza troppo successo con Natsu. Il giovane Dragon Slayer, come potete ammirare in calce all'articolo, appare alquanto soddisfatto, mentre un Happy divertito ammira la bizzarra ed equivoca scenetta offerta dagli amici.

Per rimanere in tema della lotta, il trio indossa curiosi abiti da wrestler, dai più semplici indossati da Natsu o Happy, a quelli più provocanti e dettagliati sfoggiati da Lucy. Ritratto a torso nudo, il giovane sembra intento a voler sperimentare chissà quale nuova tecnica di lotta sull'amica, in una posizione alquanto compromettente. A differenza dei due, il gatto sembra avere la funzione di semplice spettatore, nonostante sfoggi una maschera da lottatore. La domanda certo sorge spontanea, come avrà fatto Natsu a convincere la sua amica a prestarsi a tutto ciò?

Tra le opere più amate di questi tempi, Fairy Tail è uno shonen manga nato dalla penna del geniale mangaka Hiro Mashima serializzato in Giappone sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump. L’opera è edita nel nostro paese da Star Comics.