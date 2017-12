Hiro Mashima, autore di Fairy Tail, ha diffuso in rete una serie di sketch natalizi!

Nonostante il manga di Fairy Tail sia terminato già da diversi mesi, il suo autore, Hiro Mashima , continua ogni settimana a deliziare i propri fan con illustrazioni sempre nuove dei principali personaggi che hanno reso celebre la sua opera.

Già nell’ultima settimana, il sensei aveva infatti condiviso una serie di sketch a tema natalizio con protagoniste la piccola Wendy Marvel e la sexy Juvia Lockser. Il nuovo disegno, divulgato soltanto ieri, immortala invece una Lucy Heartfilia che festeggia il Natale con un bel bicchiere di champagne ed un invitante cosciotto di pollo. Curiosamente, la fanciulla appare piuttosto rossa in viso e ha un’espressione alquanto rilassata, quasi come se fosse brilla. Che abbia alzato un po’ troppo il gomito? Del resto, la gilda di maghi Fairy Tail ha sempre tenuto feste eccessivamente vivaci...

Serializzato sin dal lontano 2006 sulla rivista nipponica Shōnen Magazine di Kodansha, Fairy Tail si è concluso lo scorso luglio dopo ben 63 tankobon. In Italia l'opera è edita da Star Comics, che nel mese di gennaio 2018 pubblicherà il 53° volumetto. Dal manga sono state inoltre tratte due lunghe trasposizioni televisive, parecchi OAV e persino due lungometraggi d'animazione. Nel 2018, infine, una terza serie trasporrà in animazione gli ultimi archi narrativi del fumetto, ma sfortunatamente non se ne conosce ancora la data di esordio sul circuito televisivo nipponico.