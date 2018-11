Hiro Mashima, autore di Fairy Tail, festeggia l'annuncio dell'anime di Fire Force

Come segnalato una decina di giorni fa, il manga Fire Force di Atsushi Ōkubo, già autore di Soul Eater, riceverà molto presto un adattamento animato. Per festeggiare il traguardo raggiunto dal collega, Hiro Mashima ha realizzato uno sketch dedicato a una delle protagoniste femminili dell’opera...

Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione realizzata dall’autore di Fairy Tail e EDENS ZERO immortala la graziosa fanciulla di nome Tamaki Kotatsu, ossia uno dei componenti della “Prima Brigata Speciale”. Caratterizzata da lunghi codini blu, la ragazza indossa la sua solita uniforme da pompiere, che tuttavia risulta scoperta nella zona del petto. Non trovate anche voi che sia assolutamente irresistibile?

Scritto e disegnato da Atsushi Ōkubo, Fire Force è serializzato sulle pagine del settimanale nipponico Shōnen Magazine di Kōdansha, che al momento ha raccolto l’opera (tutt’ora in corso) in 14 tankobon. In Italia il fumetto è edito da Planet Manga (Panini Comics), che finora ci ha proposto i primi 9 volumetti della serie. Di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale del primo volume.

"In un mondo in cui le persone si trasformano in mostri di fuoco sono state costituite unità speciali di pompieri per far fronte a immani minacce. L’Ottava Brigata di Tokyo è una di queste… e Fire Force racconta la sua storia!"