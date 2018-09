Hiro Mashima, autore di Fairy Tail, ci mostra una versione femminile di Acnologia!

Nel prime ore del pomeriggio il sensei Hiro Mashima ha pubblicato via Twitter due simpatici sketch per mostrare ai propri fan le versioni alternative di alcuni personaggi comparsi in RAVE - The Groove Adventure e Fairy Tail.

Visionabile in calce all’articolo, il primo dei due disegni inediti di Mashima ci mostra il potente Acnologia, ossia il mortale nemico di Natsu Dragneel, Wendy Marvell e tutti gli altri maghi del mondo di Fairy Tail. Peculiarità di quest’immagine è però l’aspetto del personaggio, che proprio stavolta si presenta in versione... femminile! Caratterizzata da un fisico mozzafiato, la “nuova” Acnologia risulta invero piuttosto attraente, ma il suo viso diabolico ed il look aggressivo continuano a farne un personaggio spaventoso!



Il secondo sketch è invece dedicato alla versione umana - e anche in questo caso femminile - di Plue, il bizzarro cane che ha accompagnato Haru Glory di RAVE nel suo lunghissimo viaggio, e che Lucy di Fairy Tail ha evocato più volte ricorrendo alla Magia degli Spiriti Stellari. Riconoscibile attraverso il bizzarro corro che solitamente funge da naso, Plue ha assunto l’aspetto di una giovane ragazzina, conservando tuttavia l’aspetto buffo ed il tremolio che generalmente caratterizza tutto il proprio corpo. Non trovate anche voi che questa Plue umana sia buffissima?