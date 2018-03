Hiro Mashima, autore di Fairy Tail, ha realizzato il più seducente sketch di Erza Scarlet!

Non c’è mai un attimo di tregua per i sensibili fan maschietti di. A distanza di una settimana esatta dall’uscita dello splendido e dettagliatissimo sketch dedicato alla bella, l’infaticabileci propone quest’oggi un provocante disegno della rossanon adatto ai deboli di cuore.

Visionabile in calce all’articolo, lo sketch di Erza vanta la stessa cura verso i dettagli che il sensei Mashima ha riposto una settimana fa nell’illustrazione dedicata alla maga dell’acqua, Juvia. Ma mentre questa indossava il suo solito abbigliamento pesante, la spadaccina dai capelli scarlatti è immortalata con un seducente completino in pelle che ne mette in mostra le generose forme da capogiro.



Conosciuta anche come Titania a causa della sua mostruosa forza fisica, Erza Scarlet può ricorrere alla rara magia del “Cambio-Stock”, un’abilità che le consente di trasferire armi e armature dal mondo reale ad un’altra dimensione cui soltanto lei ha accesso. Di conseguenza, nel corso della battaglia può cambiare il proprio equipaggiamento ogni qualvolta lo desideri, adattandolo al meglio alla situazione fronteggiata. Ma quale situazione avrà richiesto l’uso di un completino così audace??

Serializzato sulle pagine di Shonen Magazine dal lontano 2006, Fairy Tail si è concluso lo scorso luglio con l’uscita del capitolo 545. Raccolta in 63 tankobon, la serie è edita anche in Italia grazie a Star Comics, che ne ha recentemente pubblicato il 53° volumetto. Dal fumetto, inoltre, sono state tratte una lunga serie anime (parzialmente trasmessa anche nel Bel Paese), vari OVA e due lungometraggi di animazione.