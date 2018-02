Hiro Mashima, autore di Fairy Tail, rivela che presto farà un importante annuncio!

Da sempre attivissimo sui social network, il sensei, autore di

Attraverso un messaggio su Twitter, che risale allo scorso weekend, l’autore ci fa sapere che a breve potrà compiere degli annunci molto importanti, che con tutta probabilità riguardano la terza attesissima stagione di Fairy Tail. Di seguito vi riportiamo il breve messaggio del sensei.



“Presto potrò annunciare diverse cose. Sembra che ci saranno parecchi annunci.”



Sebbene Mashima si sia rifiutato di svelare qualsiasi dettaglio aggiuntivo, i fan sono certi che la notizia riguardi proprio l’anime dedicato ai maghi di Fairy Tail. Del resto, lo stesso Mashima, lo scorso giugno, aveva rivelato che la serie avrebbe goduto nel 2018 di una terza stagione televisiva, la quale dovrebbe infine trasporre in animazione anche la saga conclusiva dell’omonimo fumetto.



Al di là dell’annuncio dello stesso Mashima, tuttavia, sulla nuova stagione di Fairy Tail vige il più assoluto silenzio, in quanto lo studio A-1 Pictures, nei mesi passati, non ha mai parlato del progetto che dovrebbe esordire nel corso dell’anno corrente sul circuito televisivo nipponico, né ha rilasciato, fino ad oggi, materiali che ne confermassero l’inizio dei lavori. Che le cose stiano finalmente per cambiare?