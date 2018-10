Hiro Mashima, autore di Fairy Tail, rivela che la terza serie presenterà momenti cupi

Subito dopo l’esordio televisivo della terza e ultima serie d’animazione di Fairy Tail, Hiro Mashima ha pubblicato un messaggjo via Twitter per ringraziare i fan per i commenti spesi sull’anime e lanciare un avvertimento: questa terza serie includerà scene difficili e piuttosto tetre!

Essendo la trasposizione animata dell’ultimo arco narrativo del fumetto originale Fairy Tail, la saga iniziata soltanto ieri ci mostrerà lo scontro finale fra Natsu Dragneel e i suoi compagni contro i terrificanti maghi guerrieri al servizio di Zeref, lo Stregone Oscuro. A ragion veduta, qualche momento particolarmente cupo sembra inevitabile, trattandosi delle battaglia che decideranno non solo le sorti della gilda Fairy Tail, bensì del mondo intero.



Di seguito riportiamo la traduzione del messaggio del sensei, di cui potrete consultare il testo in lingua originale in calce all’articolo: “Ho letto molti commenti stamattina sull’anime di Fairy Tail. Grazie! Nella stagione finale, ci saranno molte scene difficili e spaventose, ma il tema dello show sarà la speranza. Per favore, divertitevi fino alla fine!”.

Il primo episodio della serie non ha ancora esibito i tetri momenti anticipati da Hiro Mashima, ma i suoi fan sanno benissimo quanto stia sbagliato dubitare dell’artista. L’ultima serie di Fairy Tail dovrà adattare due brevi ma fondamentale archi narrativi, prima di poter entrare nel vivo, quindi l’attesa potrebbe essere ancora lunga.