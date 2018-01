Hiro Mashima, autore di Fairy Tail, ha svelato nuovi dettagli sul suo prossimo manga!

Durante la giornata di ieri, il sempre iperattivo sensei, autore di, ha svelato viaqualche nuovo dettaglio sul nuovo manga che verrà serializzato sulle riviste nipponiche nel corso del 2018.

Stando a quanto rivelato dal sensei, che di recente è stato ospite presso la kermesse francese “Angoulême International Comics Festival”, le domande che gli vengono poste più spesso riguardano -come prevedibile- la sua prossima opera. A tal proposito, il mangaka ha rivelato ai fan che questo sarà un nuovo tipo di fantasy, vedrà tornare il personaggio di Plue (introdotto in RAVE e comparso spessissimo in Fairy Tail) e soprattutto presenterà, come di consueto, una sfilza di situazioni scherzose.



Qualche giorno fa, sempre via Twitter, il sensei ha inoltre pubblicato un nuovo sketch che questa volta vede per protagonista una versione fanciullesca di Natsu Dragneel, il potente Dragon Slayer della gilda Fairy Tail, nonché protagonista dell’omonimo manga. Visionabile in calce all’articolo, lo sketch ci mostra Natsu sorridere come suo solito, con indosso l’immancabile sciarpa ricevuta in dono dal possente drago Igneel.

Serializzati in Giappone sulla rivista Weekly Shonen Magazine, RAVE - The Groove Adventure e Fairy Tail sono approdati anche in Italia grazie all’editore Star Comics, che durante lo scorso Lucca Comics ha annunciato di aver acquisito i diritti di Fairy Tail S - Short Stories. Composta da due volumi soltanto, questa mini-serie uscirà a cadenza bimestrale ed il primo numero raggiungerà le migliori edicole e fumetterie nostrane nel mese di marzo 2018.