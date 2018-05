Hiro Mashima, autore di Rave e Fairy Tail, ci mostra un inedito personaggio originale

Come rivelato nelle ultime settimane, l'infaticabile Hiro Mashima è attualmente impegnato su ben tre progetti differenti, i quali includono due spin-off di Fairy Tail (di cui uno fungerà da sequel per la serie principale) ed un nuovo manga ancora inedito che però esordirà tra poco più di un mese.

Mentre si avvicina sempre più la data di uscita del primo capitolo del nuovo fumetto, che appunto verrà pubblicato il 27 giugno sulle pagine del settimane nipponico Shonen Magazine, il sensei ha diffuso via Twitter due sketch che ci mostrano un personaggio ancora inedito.

Visionabili in calce all’articolo, le due immagini raffigurano infatti una splendida fanciulla che, tanto per lineamenti quanto per forme, ricorda molto Lucy Heartfilia di Fairy Tail. Nel primo dei due sketch, infatti, la ragazza indossa un abito molto simile al completo sfoggiato originariamente dalla Maga degli Spiriti Stellari; la seconda illustrazione, invece, vede la fanciulla indossare una serie di abiti molto particolari, dimostrando quanto il sensei sia ancora indeciso circa il suo look finale.



In attesa di scoprire qualche dettaglio sulla splendida fanciulla, incluso il suo nome e le sue eventuali capacità, quale dei vari look proposti dal sensei Mashima è il vostro preferito? Fateci conoscere le vostre preferenze attraverso i commenti!