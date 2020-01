Hiro Mashima condivide un disegno dell'affascinante Lluvia da Fairy Tail

Conclusosi da alcuni anni, il manga di Fairy Tail si è guadagnato un posto nel cuore dei fan. Sul suo profilo Twitter, che aggiorna spesso con disegni e schizzi dei suoi personaggi, il prolifico ed instancabile Hiro Mashima stavolta ci mostra il suo omaggio a Lluvia.

Il personaggio di Lluvia è uno dei più amati dai fan della saga di Fairy Tail per via della sua bellezza ma soprattutto per la sua dolcezza e bontà d'animo (anche se a volte sa essere inquietante). Apparsa inizialmente come avversaria dei nostri maghi preferiti, Lluvia viene sconfitta da Gray Fullbuster, il mago in grado di usare poteri legato al ghiaccio. Proprio a seguito di questo scontro la ragazza si innamorerà di Gray e lo seguirà nella gilda dei maghi di Fairy Tail, dove diventerà uno dei membri di spicco. Nel disegno di Mashima vediamo la ragazza, con il suo caratteristico cappello, stringere un cuscino al petto. Sul cuscino possiamo notare il volto del suo amato Gray. Il disegno fa coppia con quest'artwork di Gray Fullbuster che mostra il mago con il suo caratteristico outfit (ossia a petto nudo, come da tradizione della serie).

Se siete fan del maestro, vi farà piacere sapere che oltre a EDENS ZERO, Hiro Mashima ha tanti progetti per il 2020, possibilmente anche un nuovo manga o una miniserie.