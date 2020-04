Hiro Mashima: il creatore di Fairy Tail ed EDENS ZERO elogia Final Fantasy 7 Remake

Come molto probabilmente sapranno, dopo una lunghissima attesa tutti gli appassionati hanno finalmente potuto toccare con mano il chiacchieratissimo Final Fantasy 7 Remake, versione rivista e corretta del capitolo originale che ha velocemente saputo conquistare milioni di giocatori, tra vecchi fan e nuovi arrivati.

Pubblico e critica si sono infatti dimostrati a dir poco entusiasti per la produzione, caratterizzata da livelli produttivi elevatissimi, e tra i tantissimi entusiasti figura anche un personaggi che molti utenti della ricca industria anime/manga conosceranno sicuramente. Stiamo infatti parlando di Hiro Mashima, famosissimo mangaka da molti conosciuto per aver dato forma alle epopee di Fairy Tail ed EDENS ZERO, manga estremamente conosciuti che sono stati capaci d'intrattenere un enorme pubblico sparso in tutto il mondo.

Parlando su Twitter, Mashima ha infatti pubblicato un tweet rivolto proprio all'ultima creatura di casa Square Enix, di fatto mettendo in mostra tutta la sua eccitazione per la produzione, in particolare spiegando d'aver addirittura anticipato il lavoro della prossima settimana pur di potersi godere il titolo senza che altri impegni bussassero alla porta. Andando più nel dettaglio, il mangaka ha scritto:

"FFVII Remake è finalmente arrivato! Ho già finito il lavoro della prossima settimana!"

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in questi giorni Mashima ha voluto tranquillizzare i fan facendo sapere che i lavori su EDENS ZERO stanno proseguendo. Inoltre, il mangaka ha recentemente spiegato anche l'importanza che i disegni digitali hanno avuto per il suo lavoro.