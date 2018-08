Hiro Mashima dedica un altro piccante sketch a Rebecca di EDENS ZERO!

Come i fan dell’opera avranno notato, questa settimana non è stato pubblicato alcun capitolo di EDENS ZERO, in quanto il suo autore ha deciso di prendersi una breve pausa. Per ingannare l’attesa che ci separa dal 21 agosto, data in cui verrà rilasciato il capitolo #8 del fumetto, Hiro Mashima ha dedicato a Rebecca un altro sketch davvero bollente!

Pubblicato via Twitter durante la giornata di ieri e visionabile in calce all’articolo, il nuovo bozzetto di Mashima vede ancora una volta Rebecca - eroina femminile di EDENS ZERO - combattere contro il caldo afoso che caratterizza i mesi estivi. Immortalata con indosso niente di più del proprio intimo, la ragazza dimostra di possedere un sex appeal per nulla inferiore alle meravigliose fanciulle di Fairy Tail che per oltre un decennio hanno ammaliato i fan del mangaka.

Nonostante la serializzazione di EDENS ZERO sia cominciata poco meno di due mesi fa, il fumetto di Mashima ha già introdotto una cospicua selezione di personaggi nuovi; ciononostante, è curioso che il mangaka tenda a disegnare sempre e solo l'avvenente fanciulla, negando ai fan la possibilità di vedere anche Lavilla (famosa B-Cuber di EDENS ZERO), la premurosa Clarisse Leiya e la piratessa spaziale Elcy Crimson.

Solo una settimana fa, se ricordate, il mangaka aveva infatti pubblicato in rete un bozzetto un po' equivoco, che per l'occasione mostrava ai fan una Rebecca intenta a dissetarsi presso una fontanella pubblica...



Cosa ne pensate della nuova illustrazione proposta di seguito?