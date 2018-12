Hiro Mashima dedica un buffo sketch a una delle coppie più amate di Fairy Tail

Lo stimato mangaka Hiro Mashima, autore di opere del calibro di Fairy Tail e RAVE - The Groove Adventure, ha recentemente pubblicato via Twitter un buffissimo sketch dedicato a una delle coppie più amate dai propri fan: Gajeel Redfox e Levy McGarden della gilda magica Fairy Tail.

Visionabile in calce all’articolo, il nuovo bozzetto ritrae i suddetti personaggi in una situazione piuttosto bizzarra... Per qualche curiosa ragione, la minuta Levy porta infatti sulle spalle il compagno di gilda Gajeel, che per l’occasione indossa un elegante abito bianco per nulla estraneo ai fan della serie.



Come i lettori ricorderanno, il suddetto costume è infatti l’outfit che il Dragon Slayer del Ferro ha sfoggiato in occasione delle proprie esibizioni canore, durante le quali ha spesso costretto la stessa Levy e l’amica Lucy Heartphilia a salire sul palcoscenico con degli imbarazzanti costumi da conigliette. Che avrà combinato stavolta Gajeel da spingere Levy a caricarselo addirittura sulle spalle?

Scritto e disegnato da Hiro Mashima, il manga di Fairy Tail è stato serializzato in Giappone sulle pagine della rivista Weekly Shonen Magazine per quasi undici anni, concludendosi nel mese di luglio 2017. Raccolta in 63 tankobon, l’opera è edita in Italia da Star Comics, che recentemente ci ha proposto il 59° volumetto dalla serie. In occasione di Lucca Comics & Games 2018, inoltre, l’editore ha annunciato che nei primi mesi del 2019 porterà nel nostro paese ulteriori spin-off di Fairy Tail ed il più recente manga del sensei Mashima: EDENS ZERO.