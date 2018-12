Hiro Mashima dedica uno sketch all'affascinante video maker di EDENS ZERO

Come ogni settimana, lo stimato mangaka Hiro Mashima ha condiviso coi fan uno splendido sketch dedicato ai protagonisti delle sue opere: questa volta il soggetto del disegno è la bellissima Rebecca di EDENS ZERO, l'esordiente video maker che accompagna Shiki Granbell durante i suoi viaggi attraverso le stelle.

Visionabile in calce all’articolo, il nuovissimo sketch immortala l’eroina di EDENS ZERO con un look da hipster che - in pieno stile Mashima - ne valorizza le forme da capogiro. Considerando che la fanciulla, nel fumetto da cui è tratta, porta spesso dei costumi provocanti e accessori strampalati come ad esempio coda e orecche feline, sembra quasi che debba recarsi ad un appuntamento... Magari con lo stesso Shiki Granbell, che nel fumetto di EDENS ZERO sembra essersi molto legato alla vivace video maker.

Scritto e disegnato dal sensei Hiro Mashima, EDENS ZERO è serializzato in Giappone sulla rivista settimanale Shonen Magazine edita da Kodansha: la stessa che ha ospitato Fairy Tail e il suo sequel diretto. Attualmente composta da due tankobon, l'opera risulta ancora inedita nel nostro paese; il primo volume approderà nelle nostre fumetterie nel mese di maggio 2019 grazie all’editore Star Comics, che durante l'annuale conferenza stampa tenuta presso Lucca Comics & Games 2018 ne ha annunciato l’acquisizione dei diritti.



E voi, cosa del nuovo look sfoggiato stavolta da Rebecca?