Hiro Mashima dedica uno sketch alle protagoniste di Fairy Tail e EDENS ZERO

Durante la giornata di ieri lo stimato mangaka Hiro Mashima, autore di opere come Fairy Tail e EDENS ZERO, ha diffuso via Twitter uno sketch dedicato alle eroine principali delle sue opere più recenti, ossia Lucy Heartfilia e Rebecca.

Visionabile in calce all’articolo, il nuovo sketch ci permette di ammirare la strabiliante somiglianza fra le due fanciulle che accompagnano rispettivamente Natsu Dragneel e Shiki Granbell durante le loro avventure. Mentre Lucy indossa l’abito utilizzato per tutta la prima parte del nuovo (e conclusivo) anime di Fairy Tail, Rebecca porta invece l’irresistibile costume da gatta sfoggiato nei più recenti capitoli di EDENS ZERO.

Scritto e illustrato da Hiro Mashima, Fairy Tail è stato serializzato in Giappone sulle pagine della rivista Shonen Magazine edita da Kodansha. Dopo quasi 11 anni di pubblicazione, l’opera si è conclusa nel mese di luglio 2017, dopo ben 63 tankobon. Di questi, 58 sono stati pubblicati anche in Italia dall’editore Star Comics, che nei primi mesi del 2019 porterà nel nostro paese anche alcuni spin-off della serie.



Serializzato su Weekly Shonen Magazine dallo scorso giugno, EDENS ZERO è invece la più recente opera del sensei. Finora il fumetto si compone di due tankobon soltanto, di cui il primo verrà pubblicato anche in Italia nel mese di maggio 2019.