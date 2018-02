Hiro Mashima ha dedicato il nuovo sketch di Fairy Tail ad una coppia assai sfortunata

A distanza di qualche settimana dal rilascio dei suoi precedenti sketch, l’autore diha condiviso coi fan una nuova illustrazione del suo manga più famoso, la quale immortala stavolta una coppia di personaggi dal passato piuttosto travagliato.

Visionabile in calce all’articolo, lo sketch vede infatti per protagonisti Mavis Vermilion, Master di prima generazione e fondatrice della stessa Fairy Tail, e Zeref Dragneel, uno dei due principali antagonisti del fumetto, nonché fratello maggiore del protagonista Natsu Dragneel. Come i fan della serie ricorderanno, i due personaggi non sono sempre stati nemici, e al tempo della fondazione di Fairy Tail hanno anche avuto una storia d’amore, dalla quale è nato addirittura un figlio...



Nell’illustrazione, che invero potrebbe immortalare le loro reincarnazioni - chiamate rispettivamente Arleos e Mio - introdotte soltanto nell’ultimo capito di Fairy Tail, i due personaggi chiacchierano nei pressi della stessa sorgente termale che negli ultimi mesi è stata al centro dei più recenti sketch di Hiro Mashima. Diversamente dal solito, Mavis/Mio porta i capelli legati in una coda di cavallo, mentre Zeref/Arleos appare molto tranquillo e persino in imbarazzo.



Serializzato sulle pagine di Shonen Magazine dal lontano 2006, Fairy Tail si è concluso lo scorso luglio con l’uscita del capitolo 545. Raccolta in 63 tankobon, la serie è edita anche in Italia grazie a Star Comics, che ne ha recentemente pubblicato il 53° volumetto. Dal fumetto, inoltre, sono state tratte una lunga serie anime (parzialmente trasmessa anche nel Bel Paese), vari OVA e due lungometraggi di animazione.