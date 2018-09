Hiro Mashima ha dedicato un piccante sketch a una delle coppie più gettonate di Fairy Tail

Durante le prime ore del pomeriggio, lo stimato mangaka Hiro Mashima, autore di opere del calibro di Fairy Tail e EDENS ZERO, ha pubblicato via Twitter uno sketch davvero bollente e pregno di fanservice. I protagonisti della nuova illustrazione, di conseguenza, non potevano che essere Gray Fullbuster e Juvia Lockser di Fairy Tail!

Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione immortala i due compagni di gilda in una situazione imbarazzante e inequivocabile. Entrambi senza veli, Gray e Juvia utilizzano infatti i loro stessi corpi per nascondere le zone più interessanti, dando vita ad una posa tutto sommato tenera.

Sebbene il manga principale di Fairy Tail sia ormai terminato, i fan non hanno ancora detto addio ai loro beniamini, in quanto il sequel ufficiale dell’opera, intitolato Fairy Tail: 100 Years Quest, sta raccontando un interessante storia ambientata dopo lo scontro finale con Zeref e Acnologia. E dal momento che l’ultimo capitolo di Fairy Tail ha lasciato intendere l’inizio di una relazione ufficiale fra Gray e Juvia, i fan sono ansiosi di scoprire come si sia evoluto il loro rapporto. A tal proposito, lo sketch di Mashima sembra voler fugare qualsiasi dubbio...

Serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Magazine, Fairy Tail si è concluso dopo quasi 11 anni di serializzazione e 63 tankobon pubblicati. In Italia la serie è invece edita da Star Comics, che proprio questo mese ha rilasciato il 57° volume dell’opera.