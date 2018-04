Hiro Mashima ha dedicato il suo più recente sketch a Gray Fullbuster di Fairy Tail

Sebbene Hiro Mashima sia piuttosto impegnato col nuovo manga che sarà serializzato a partire dal mese di giugno sulle pagine del settimanale nipponico Weekly Shonen Magazine di Kodansha, l’autore non sta affatto trascurato i fan della sua opera più famosa, ai quali ha infatti regalato un altro sketch di Fairy Tail.

Visionabile in calce all’articolo, lo sketch diffuso via Twitter dal sensei Mashima durante lo scorso weekend immortala un Gray Fullbuster molto serio e puntualmente a torso nudo. Per l’occasione, il mago di Fairy Tail abituato a lasciare in giro i propri abiti (con conseguenze sempre molto buffe) indossa soltanto un paio di jeans logori, ma soprattutto impugna nella mano destra una pistola. Essendo dotato di incredibili poteri magici legati al ghiaccio, a cosa potrà mai servirgli, secondo voi, la suddetta arma da fuoco?

Nonostante il manga principale di Fairy Tail si sia ormai concluso, il brand è più vivo che mai e proprio in queste settimane è stato annunciato che la terza serie animata tratta dal fumetto approderà sul circuito televisivo nipponico durante l’autunno 2018. Il fumetto riceverà poi due ulteriori spin-off cartacei, di cui uno sarà addirittura un sequel disegnato tuttavia da un autore diverso da Mashima (similmente a quanto accade, insomma, ai manga di Dragon Ball Super e Boruto: Naruto Next Generations: due manga supervisionati da Akira Toriyama e Masashi Kishimoto, ma disegnati rispettivamente da Toyotaro e Mikio Ikemoto).

Raccolto in 63 tankobon, Fairy Tail si è concluso lo scorso luglio dopo una serializzazione durata quasi undici anni. In Italia il fumetto è edito da Edizioni Star Comics, che proprio questo mese ha pubblicato il 54° volumetto dell’opera. Sempre Star Comics, nel mese corrente, rilascerà poi il primo volume di “Fairy Tail S - Short Stories”, miniserie in due volumi speciali dedicati alle storie brevi con protagonisti i membri della gilda più sconclusionata di sempre.