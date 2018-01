Hiro Mashima diffonde altri piccanti sketch dedicati alle coppie principali di Fairy Tail!

Dopo aver ritrattoin una situazione alquanto imbarazzante, ma altrettanto divertente, il noto mangakaha condiviso via Twitter un’altra carrellata di sketch, stavolta dedicati ad altre due coppie amatissime del suo Fairy Tail

Visionabili in calce all’articolo, i nuovi disegni dell’autore sono infatti incentrati su Erza Scarlet X Jellal Fernandes e Gray Fullbuster X Juvia Lockser. Il primo set, infatti, ci mostra il serio Jellal uscire dalle sorgenti termali - che già da diverse settimane ospitano i maghi di Fairy Tail - per raggiungere la stanza dei suoi amici, dove Erza, Gajeel e Gray sono impegnati in una sfida alquanto singolare... Alla vista dell’amato, l’esultante Ezra diventa improvvisamente docile e mansueta, lasciando sbigottiti i due compagni che fino a un istante prima erano stati letteralmente sottomessi dalla spadaccina.



Il secondo set, invece, vede Gray aggirarsi per le terme completamente nudo ed entrare in acqua, dove la splendida Juvia lo attende impaziente. L’incontro tra i due “amanti” avrà però un finale piuttosto freddo, in quanto il ragazzo, anziché baciare la sensuale maga dell’acqua, deciderà di intrappolarla in un cristallo di ghiaccio e tornare nella propria stanza... non prima di aver scandalizzato gli altri ospiti della pensione.

Infine, l’autore ha realizzato due ultimi sketch dedicati invece a Wendy e Natsu. Mentre il Dragon Slayer è disegnato a torso nudo con un’espressione alquanto fiera, la ragazzina impugna una carpa, un pesce che nella cultura giapponese simboleggia la fedeltà nel matrimonio e la fortuna.