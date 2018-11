Hiro Mashima diffonde nuovi sketch di Fairy Tail e EDENS ZERO

Come ogni settimana, lo stimato mangaka Hiro Mashima ha pubblicato attraverso il proprio account su Twitter degli sketch inediti e dedicati alla eroine delle sue opere più recenti: Fairy Tail e EDENS ZERO. Esaminiamoli subito dopo il salto!

Visionabile in calce all’articolo, il primo dei due disegni inediti è dedicato alla meravigliosa Rebecca di EDENS ZERO, ossia la fanciulla che accompagna Shiki durante il suo viaggio attraverso le stelle. Per l’occasione, l’emergente B-Tuber indossa un abito che puntualmente ne mette in risalto le generose forme; il tutto è poi contornato da accessori particolari come le orecchie e la coda da pantera.



Ben più sobrio del precedente, il secondo sketch raffigura invece la piccola Wendy Marvell di Fairy Tail, ossia la caparbia Dragon Slayer del Firmamento. Semplice e non colorata, l’illustrazione immortala probabilmente la ragazzina durante una delle tante gag che caratterizzano la narrazione di Fairy Tail; è mai possibile che proprio Wendy abbia tirato un qualche scherzo ai propri compagni di gilda?



Cosa ne pensate dei suddetti sketch? E soprattutto, qual è il vostro preferito?

Vi ricordiamo che il manga di Fairy Tail è attualmente pubblicato nel nostro paese da Edizioni Star Comics, che di recente ci ha infatti proposto il 58° volumetto dell’opera. In occasione del Lucca Comics & Games 2018, l’editore ha inoltre annunciato che il primo albo di EDENS ZERO verrà pubblicato in Italia durante l’anno venturo.