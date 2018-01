Hiro Mashima di Fairy Tail inaugura il nuovo anno con uno sketch di Erza Scarlet!

Puntuale come ogni settimana,ha recentemente “regalato” ai propri fan un nuovo sketch tratto dalla sua opera più famosa: Fairy Tail . Ritratta solo qualche giorno fa nel tradizionale kimono giapponese, la bellaè nuovamente protagonista del disegno!

Come i fan già sapranno, il sensei è solito disegnare i proprio personaggi in occasioni di ricorrenze e festività, anche solo per accontentare i fan di Fairy Tail che, nonostante la conclusione del manga, vorrebbero continuare ad esplorarne l’universo ed i suoi carismatici protagonisti. Visionabile in calce all’articolo, lo sketch ci mostra infatti la giovane maga in abiti tradizionali mentre accoglie i fan nel nuovo anno con la sua calligrafia. Non trovate anche voi che “Titania” sia splendida come sempre?



Negli ultimi mesi, l’autore ha rilasciato parecchi disegni di Erza e le sue compagne, ma la maggior parte di questi immortalava la fanciulla in situazioni alquanto piccanti, al fine di infiammare i fan dei lettori perdutamente innamorati dell’inconfondibile tratto dello stesso Mashima. Nei giorni scorsi, l’autore ha infatti rilasciato dei bellissimi sketch di Lucy ed Erza, e per l’occasione ha annunciato che la sua prossima opera sarà lanciata nel corso del 2018. Siete ansiosi quanto noi di conoscere i protagonisti del suo nuovo fumetto?