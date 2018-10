Hiro Mashima festeggia Halloween con uno sketch di EDENS ZERO

Come ogni anno, il sensei Hiro Mashima, autore di manga del calibro di RAVE - The Groove Adventure e Fairy Tail, ha deciso di festeggiare l’imminente Halloween con uno sketch dedicato ai personaggi delle sue opere. L’illustrazione di quest’anno immortala infatti il cast principale di EDENS ZERO, ovvero il suo più recente fumetto.

Visionabile in calce all’articolo, il nuovissimo sketch di EDENS ZERO vede il protagonista Shiki vestire i pazzi di uno zombi piuttosto improbabile. Ricoperto da stracci e persino da qualche cicatrice sul volto, il ragazzo non appare molto convincente, ma nel complesso risulta davvero buffo, non trovate anche voi?



La sua meravigliosa compagna di avventure, Rebecca, indossa invece un colorato abito da strega e degli orecchini a forma di zucca. Il costume è poi completato da un bastone persino più alto della ragazza, sul quale troviamo appollaiata una versione scheletrica di Happy: il gatto androide che funge non solo da mascotte di EDENS ZERO, ma anche da partner per Rebecca appunto.

Considerando quello che i due ragazzi dovranno affrontare nei prossimi capitoli del fumetto, questa breve pausa potrebbe essere un vero toccasana per l’esuberante equipaggio della nave spaziale EDENS ZERO. E voi, cosa ne pensate di questo simpatico sketch realizzato da Hiro Mashima?