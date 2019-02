Hiro Mashima festeggia San Valentino con sketch di EDENS ZERO e Fairy Tail

Per celebrare il giorno di San Valentino, l’inesauribile Hiro Mashima ha recentemente pubblicato via Twitter un paio di sketch dedicati ai protagonisti di EDENS ZERO e Fairy Tail, proponendoceli stavolta in situazioni decisamente “a tema”. Tutti i dettagli dopo il salto!

Proposto in calce all’articolo, lo sketch di EDENS ZERO immortala naturalmente l’affascinante Rebecca, che ancora una volta sfoggia le sue consuete orecchie feline. Graziosa e provocante al tempo stesso, la fanciulla è raffigurata con un pacco regalo in mano, come se volesse donarlo ai propri lettori. Non trovate anche voi che la ragazza sia estremamente carina?



Dedicato a Fairy Tail e consultabile anch’esso di seguito, il secondo sketch risulta quantomeno... stravagante. Il geniale Hiro Mashima ha infatti disegnato stavolta una delle coppie più amate del suo fumetto, ovvero quella composta da Juvia Lockser e Gray Fullbuster... Peccato solo che il primo, per la gioia della propria spasimante e delle lettrici di sesso femminile, appaia quasi interamente senza veli!

Scritte e disegnate dal sensei Hiro Mashima, entrambe le opere sono state serializzate sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Edito in Italia da Star Comics, il manga di Fairy Tail è ormai vicino alla conclusione, mentre EDENS ZERO approderà nel nostro paese a partire dal mese di maggio 2019.