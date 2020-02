Hiro Mashima festeggia San Valentino con questo disegno di Rebecca di Edens Zero

Chi segue Hiro Mashima sa che l'autore condivide spesso sulla sua pagina Twitter degli sketch con i personaggi di Edens Zero e delle altre sue opere. In occasione della festa degli innamorati il mangaka giapponese ha voluto festeggiare con un disegno di Rebecca.

Dopo aver condiviso una prima illustrazione che raffigura Sister Ivry con un look inedito, l'autore ha preferito fare gli auguri di San Valentino a tutti i suoi fan con un disegno più "modesto" con protagonista Rebecca, ma che è piaciuto molto a tutti gli appassionati delle sue opere.

Potete vedere entrambi gli sketch in calce alla notizia, in particolare quello con la protagonista della serie ha ricevuto oltre 20 mila Mi Piace e tremila commenti, leggendone alcuni scopriamo che gli appassionati hanno apprezzato particolarmente il design semplice di Rebecca, mentre altri hanno colto l'occasione per ricambiare gli auguri e mandare messaggi d'incoraggiamento all'autore.

Vi ricordiamo inoltre che sono disponibili i volumi sostitutivi di Edens Zero 4, numero che presentava un errore a pagina 89 che copriva il volto della protagonista, l'editore Star Comics ha quindi deciso di correre ai ripari, offrendo a chi volesse di cambiare la propria copia con una corretta. Non rimane che attendere il primo aprile, giorno in cui sarà disponibile in Italia il quinto numero della saga scritta e disegnata da Hiro Mashima.