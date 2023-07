Hiro Mashima sarà a Lucca Comics 2023! L'annuncio sull'autore di Fairy Tail

Lucca Comics and Games è la fiera dedicata al mondo di fumetti e non solo più importante d'Italia, con centinaia di migliaia di accessi registrati ogni anno. E, ogni anno, Star Comics ha sempre fatto proposte di alto livello. Anche quest'anno, in collaborazione con la fiera, porterà un ospite molto speciale, tra i più influenti del panorama.

Hiro Mashima sarà ospite al Lucca Comics and Games 2023. L'annuncio arriva direttamente dalla pagina social della manifestazione toscana. Ovviamente il calendario con gli impegni che coinvolgeranno il mangaka saranno divulgati soltanto successivamente, nei prossimi mesi, ma l'autore sarà disponibile dal 1 al 4 novembre 2023.

Hiro Mashima è un famoso mangaka giapponese nato il 3 maggio 1977 a Nagano, in Giappone. Il sensei ha dimostrato fin da giovane un grande talento artistico e una passione per il disegno, con la sua carriera iniziata nel 1998 con la sua opera d'esordio, Magician, ma è diventato famoso a livello internazionale grazie a Fairy Tail. Il manga è stato serializzato sulla rivista Weekly Shonen Magazine dal 2006 al 2017 e ha anche ispirato un adattamento anime, film e spin-off.

Oltre a Fairy Tail, Mashima ha anche creato altre opere di successo come Rave Master ed EDENS ZERO, mentre ora ha anche lanciato Dead Rock. Il suo stile unico e il suo talento nel creare mondi fantastici e personaggi memorabili hanno guadagnato un seguito di fan appassionati in tutto il mondo.

Mashima è riconosciuto come uno dei principali mangaka della sua generazione e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il suo lavoro. La sua influenza nell'industria del manga e dell'anime è evidente e il suo contributo alla cultura popolare è significativo. Ci saranno però tante altre sorprese a Lucca Comics and Games con altri autori di grido.