Hiro Mashima ci mostra come apparirebbero Natsu e Lucy di Fairy Tail in abiti scolastici!

In attesa di poter finalmente svelare i nuovi progetti che verranno annunciati il prossimo mese di aprile, il celebre mangaka, autore di, diffonde viaun inedito sketch che ritrae gli indiscussi protagonisti del suo manga più famoso.

Visionabile in calce all’articolo, il più recente artwork realizzato dal sensei ci mostra il potente Dragon Slayer del Fuoco, Natsu Dragneel, e la graziosa Maga degli Spiriti Stellari, Lucy Heartfilia, in una situazione non proprio familiare ai due personaggi. Con indosso delle dettagliate uniforme scolastiche, i due eroi di Fairy Tail camminano addirittura a braccetto e sembrano diretti verso un istituto scolastico.



Dal momento che Lucy indossa una gonna molto corta, il look della procace fanciulla non sembra molto diverso dal solito; Natsu, al contrario, che in genere porta degli abiti molto larghi e leggeri, affinché possano agevolare i suoi movimenti in battaglia, sembra curiosamente a proprio agio con indosso una giacca e le scarpe da ginnastica. Non trovate anche voi che i due giovani ragazzi, in questo singolare artwork, appaiano dei normali e spensierati fidanzati?

Serializzato sulle pagine di Shonen Magazine dal lontano 2006, Fairy Tail si è concluso lo scorso luglio con l’uscita del capitolo 545. Raccolta in 63 tankobon, la serie è edita anche in Italia grazie a Star Comics, che ne ha recentemente pubblicato il 53° volumetto. L'opera ha finora ricevuto due trasposizioni televisive, per un totale di 277 episodi, cui se ne aggiungerà una terza - conclusiva - nel corso dell’anno corrente. Il manga ha poi ispirato anche due film d’animazione e vari OAV, purtroppo ancora inediti nel Bel Paese.