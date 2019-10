Hiro Mashima mostra Erza e Julia a confronto per il nuovo sketch di Hero's

I lavori di Hiro Mashima sono estremamente popolari nel paese del Sol Levante. Il famoso mangaka ha dato vita ad alcuni manga che hanno sempre raggiunto il picco di popolarità della rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha. Proprio per il sessantesimo anniversario del magazine, il mangaka ha preparato la nuova serie Hero's.

Oggi 16 ottobre è il primo giorno di pubblicazione per Hero's, il quale ha esordito su Weekly Shonen Magazine con pagine a colori e copertina. Come già abbiamo informato tramite le notizie precedenti, Hero's è una serie che riunisce in un unico mondo tre manga di Hiro Mashima: Rave, Fairy Tail e l'attuale EDENS ZERO.

L'instancabile mangaka ha deciso di promuovere ulteriormente Hero's tramite la propria pagina Twitter. Infatti nelle scorse settimane ha pubblicato diversi sketch e oggi ne ha inserito uno nuovo riguardante Erza e Julia, rispettivamente di Fairy Tail e Rave. Tra le due ragazze che si confrontano c'è Homura, new entry di EDENS Zero. L'illustrazione preparata in toni di blu è disponibile in calce.

Sono già arrivati primi spoiler per Hero's, con un combattimento in bella vista. Cosa pensate potrà succedere in questa miniserie di Hiro Mashima che vedrà insieme Natsu, Shiki, Haru e i personaggi più amati delle altre opere?