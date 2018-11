Hiro Mashima ci mostra Justice, il nuovo personaggio di EDENS ZERO

Sebbene il sensei Hiro Mashima sia piuttosto impegnato con la realizzazione del suo più recente fumetto e con la sceneggiatura del sequel di Fairy Tail, per non parlare poi della supervisione dei suoi molti altri spin-off, il mangaka trova ogni settimana il tempo per condividere sui social dei bozzetti esclusivi.

Visionabile in calce all’articolo, il più recente sketch dell’autore di Fairy Tail è dedicato stavolta a Justice di EDENS ZERO, un interessante personaggio finora comparso solo nei capitoli 13 e 14 dell’opera. Attualmente sappiamo davvero poco sul secondo, ma è quantomeno chiaro che il ragazzo sia un membro influente del cosiddetto “Esercito Alleato Interstellare”.



Al comando di una gigantesca flotta di navi spaziali, Justice è infatti deciso ad acciuffare l’indomita piratessa spaziale Elcy Crimson, un personaggio di EDENS ZERO pressoché identico a Erza Scarlett di Fairy Tail. Curiosamente, Justice ha dimostrato di poter subire una bizzarra mutazione corporea che altera il colore del suoi capelli, facendolo assomigliare molto al personaggio di Jellal Fernandes.



La versione immortala nello sketch proposto di seguito, invece, sembrerebbe quella “base” del misterioso eroe. In attesa di esplorarne la caratterizzazione e scoprire il suo curioso segreto, cosa ne pensate del suo look futuristico?



Vi ricordiamo infine che l’editore Star Comics, in occasione di Lucca Comics & Games 2018, ha annunciato che EDENS ZERO approderà in Italia nel mese di maggio 2019.