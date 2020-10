Hiro Mashima sarà ospite di Star Comics: l'autore di Fairy Tail e EDENS ZERO per Lucca2020

Hiro Mashima è uno degli autori più popolari del nuovo millennio. Il mangaka si è più volte messo alla prova, dapprima con Rave, seguito da Fairy Tail, la sua opera finora più longeva e famosa. Attualmente è alle prese sempre su Weekly Shonen Magazine con un nuovo battle manga, EDENS ZERO. Quest'ultima si prepara a tramutarsi anche in anime.

In virtù di tutte queste opere popolari fatte, Hiro Mashima è apprezzatissimo da una bella fetta di pubblico. Ed è per questo che Edizioni Star Comics ha deciso di portarlo come ospite a Lucca Comics and Games 2020. Come sapete, l'edizione di quest'anno sarà molto diversa dal solito ma comunque non mancheranno gli ospiti collegati grazie a internet.

L'autore di Rave, Fairy Tail ed EDENS ZERO ci porterà dietro le quinte del suo ultimo manga. Ma non ci si concentrerà solo sul viaggio spaziale di Shiki e Rebecca, dato che Mashima racconterà anche tante curiosità sui suoi manga precedenti, sul suo lavoro in generale e sulla sua vita privata in un'intervista unica. L'evento si terrà il 31 ottobre sul canale di Lucca Changes alle ore 20:00.

Intanto vi segnaliamo la key visual di EDENS ZERO, mentre Star Comics ha confermato l'arrivo di EDENS ZERO 7 a novembre con un pack speciale.