Hiro Mashima, il papà di Fairy Tail, saluta il 2019 con un'inedita illustrazione

L'instancabile Hiro Mashima, il celebre autore di Fairy Tail, è un uomo molto devoto al lavoro, al punto da dedicarsi a più progetti contemporaneamente. Nonostante la sua incredibile forza d'animo, il sensei è allo stesso tempo grato alle avventure di Natsu che gli hanno permesso di diventare uno dei disegnatori di manga più apprezzati al mondo.

Seppur l'apprezzamento non sia sempre strettamente positivo, a fronte di alcune illustrazioni fin troppo spinte di Fairy Tail, è innegabile che l'autore stia continuando a supportare la sua opera magna anche a distanza di diversi anni dalla sua conclusione. I suoi beniamini, infatti, sono alcuni dei personaggi più amati nel panorama legato all'animazione nipponica, grazie a una storia di amicizia e ricca di colpi di scena.

Per tale motivo, non poteva non affidare l'ultimo saluto al 2019 ai protagonisti che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Il risultato in questione, che potete ammirare nell'illustrazione allegata in calce alla notizia, prepara a dare il benvenuto al 2020, dove presto debutterà il primo volume di Hero's, il suo ultimo manga crossover realizzato in concomitanza con EDENS ZERO. Ma a proposito della celebre opera di Mashima-sensei, avete già dato un'occhiata alla top 10 dei personaggi di Fairy Tail preferiti dai fan?

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione del papà di EDENS ZERO per salutare il 2019? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti in fondo alla pagina.