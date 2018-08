Hiro Mashima ci propone un carinissimo crossover tra Fairy Tail e Black Panther

Come dimostrato dai più recenti sketch dedicati a Rebecca di EDENS ZERO, Hiro Mashima sa come suscitare la curiosità (e non solo quella) dei propri lettori. Tuttavia, il mangaka conosce anche altre tecniche per ottenere il medesimo risultato, e l’ha dimostrato realizzando un crossover fra Black Panther ed il suo Fairy Tail.

Visionabile in calce all’articolo, uno sketch pubblicato via Twitter lo scorso 15 agosto ci mostra come apparirebbe Panther Lily (l’Exceed che funge da partner per Gajeel Redfox) nei panni del suddetto supereroe di casa Marvel. Caratterizzato dai colori principali del costume di Black Panther (il nero ed il giallo appunto), il nuovo look di Lily, che ha comunque conservato la vistosa cicatrice sull'occhio sinistro, risulta minaccioso e al contempo molto tenero, anche perché il personaggio è stato disegnato nella sua versione “ridotta”.



Come i fan di Fairy Tail già sapranno, Panther Lily proviene da un universo parallelo rispetto a quello in cui vivono Natsu Dragneel e gli altri eroi della vicenda, e nel suo mondo d'origine il suo aspetto era piuttosto diverso... e tutt'altro che tenero! Sebbene il personaggio appartenga infatti alla stessa specie di Happy, Charle, Frosch e Lector, il suo aspetto originario, che oggi riesce ad assumere solo per pochi minuti, risulta piuttosto nerboruto.

A ragion veduta, forse il sensei Mashima avrebbe dovuto utilizzare l’altra forma di Lily per questo simpatico crossover a tema supereroistico, non trovate?