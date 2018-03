Hiro Mashima ci propone un focoso sketch di Natsu Dragneel di Fairy Tail

In attesa che arrivi aprile 2018, mese in cui Hiro Mashima ha promesso che verrano effettuati degli importanti annunci legati alle sue opere, il mangaka ci propone quest’oggi un fantastico sketch di, il protagonista indiscusso del fortunato fumetto giapponese

Visionabile in calce all’articolo, lo sketch in bianco e nero ritrae il potente Dragon Slayer del Fuoco in una posa inconfondibile, che solitamente precede gli scontri più “infuocati” del mago. Mentre le sue braccia ardono, pronte ad abbattersi contro i suoi malcapitati avversari, lo sguardo divertito del ragazzo sembra comunicarci la sua solita frase d’effetto “Sono tutto un fuoco!”, non trovate?

Sebbene il manga di Fairy Tail si sia concluso lo scorso luglio, con l’uscita del capitolo 545, Hiro Mashima non ha ancora lanciato la sua prossima opera, ma più volte si è limitato a dire che questa esordirà sulle riviste nipponiche nel corso del 2018. È dunque probabile che uno degli annunci previsti per il prossimo mese riguardi proprio il suo nuovo manga. Sempre durante l'anno corrente, inoltre, assisteremo all’uscita della terza ed ultima stagione televisiva di Fairy Tail, che finalmente trasporrà in animazione le saghe conclusive del fumetto.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo infine che la rete italiana Rai Gulp, a partire dal prossimo 21 marzo, accoglierà la prima serie di Fairy Tail nel proprio palinsesto. Stando alle informazioni disponibili sul sito ufficiale dell’emittente televisivo, gli episodi saranno trasmessi alle ore 23:05.

Qualora vi siate persi le primissime puntate della serie, trasmesse qualche tempo fa su Rai 4, avete dunque una seconda occasione per rivivere da capo tutte le avventure di Natsu, Lucy e gli altri componenti della gilda più folle di sempre.