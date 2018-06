Hiro Mashima pubblica uno sketch di Erza Scarlet di Fairy Tail in armatura da battaglia

A sole due settimane dal lancio della sua prossima opera, il sensei Hiro Mashima ha pubblicato in rete uno sketch dedicato alla più esplosiva e caparbia maga di Fairy Tail: la spadaccina Erza Scarlet, anche soprannominata “Titania” per via della sua forza strepitosa.

Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione pubblicata su Twitter nella giornata di ieri raffigura la spadaccina in piena battaglia. Con indosso la cosiddetta “Armatura del Tempio Celeste”, che addirittura le consente di volare e di evocare fino a 200 spade, Erza appare molto sicura di sé, nonché determinata ad affrontare e sconfiggere qualsiasi nemico si pari sul cammino di Fairy Tail. Chi sarà lo sventurato avversario della tenace maga guerriera?

Sebbene Fairy Tail si sia concluso lo scorso luglio, i fan dell’opera potranno trovare un “pezzetto” di Erza anche nella nuova opera del sensei Mashima, Eden’s Zero. Come rivelato da una recente key visual, il manga ospiterà infatti un personaggio davvero somigliante alla suddetta, il cui ruolo non è però ancora chiaro.

Dal momento che Eden’s Zero esordirà sulle pagine di Weekly Shonen Magazine il prossimo 27 giugno, i fan del mangaka non dovranno attendere poi molto per conoscere il nuovo cast creato dal geniale Mashima. Secondo voi che ruolo avrà la "nuova" Erza nel prossimo fumetto del sensei? Sarà un'alleata o un'acerrima nemica dei protagonisti?