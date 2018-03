Hiro Mashima ha pubblicato un nuovo sketch con protagonista Juvia Lockser di Fairy Tail

Poteva il senseiinaugurare la nuova settimana senza destinare una sua illustrazione ad una delle tantissime e affascinanti ragazze del suo? Evidentemente no. Rallegratevi, poiché dopo averci ammaliati coi recenti sketch su, la protagonista di oggi è di nuovo

Se ricordate, solo qualche settimana fa il sensei ci aveva proposto un ritratto della splendida Juvia, uno sketch che ci aveva invero lasciati a bocca aperta grazie all’elevato livello di dettaglio che caratterizzava l’illustrazione dedicata alla maga dell’acqua di Fairy Tail. Quello visionabile in calce all’articolo è invece uno sketch molto più semplice e in linea con lo stile di disegno cui Mashima ci ha abituati nei tanti anni richiesti dalle lunghe serializzazioni di Fairy Tail e Rave - The Groove Adventure.

Agghindata col suo solito cappotto invernale azzurro, la splendida Juvia è ritratta con un’espressione alquanto allegra, mentre con la mano destra tieni due simpatici lecca lecca che somigliano tantissimo a lei e al suo adorato Gray Fullbuster. Come dimostrato dalle guance rosse, la maga sembrerebbe piuttosto imbarazzata, pertanto è probabile che nell’immagine stia mostrando proprio a Gray i due dolcetti, magari con la precisa intenzione di offrirgliene uno. E quale potrebbe mai donargli se non quello che la riproduce così fedelmente?

Serializzato sulle pagine di Shonen Magazine dal lontano 2006, Fairy Tail si è concluso nel mese di luglio 2017 con l’uscita del capitolo 545. Raccolta in 63 tankobon, la serie è edita anche in Italia grazie a Star Comics, che nel mese di aprile ne pubblicherà il 54° volumetto. L'opera ha finora ricevuto due trasposizioni televisive, per un totale di 277 episodi, cui se ne aggiungerà una terza - conclusiva - nel corso dell’anno corrente. Il manga ha infine ispirato anche due film d’animazione e vari OAV, purtroppo ancora inediti nel nostro paese.