Hiro Mashima ha realizzato degli sketch con alcune delle coppie più amate di Fairy Tail!

In attesa di lanciare la sua nuova opera, che come già sappiamo esordirà in Giappone nel corso dell’anno corrente, Hiro Mashima , in questi ultimi giorni, ha voluto ricordare ai propri fan le più importanti coppie che si sono formate durante la lunga serializzazione di

Visionabili in calce all’articolo, i due più recenti sketch pubblicati via Twitter dal mangaka immortalano infatti due coppie molto amate dai fan: Gajeel Redfox e la sua piccola Levy McGarden, e soprattutto Grey Fullbuster e la meravigliosa Juvia Lockser. Come avvenuto in alcuni recenti sketch che avevano per protagonisti Natsu, Erza e lo stesso Grey, Gajeel e Levi sfoggiano gli abiti generalmente indossati dopo un bel bagno nelle sorgenti termali, e si godono a tavolino del thé e dei biscotti.



Non a caso, nello sketch successivo, Grey e Juvia sono ancora in immersi nelle calde acque della sorgente visitata di recente da molti componenti della gilda Fairy Tail. In questa particolare immagine, i due maghi sono completamente nudi, ma mentre Grey appare abbastanza imbarazzato, la fanciulla si limita a coprire le proprie rotondità con le mani, felice di essere accanto al suo adorato "Grey-sama".



Non è chiaro se questi sketch siano “ambientati” dopo la conclusione di Fairy Tail, ma l’ultimo capitolo del manga aveva infatti lasciato intendere l’inizio ufficiale delle due suddette relazioni: sarà davvero la volta buona? Fateci sapere attraverso i commenti quale delle varie coppie proposte da Fairy Tail sia la vostra preferita!