Hiro Mashima ha realizzato un provocante sketch di Lucy Heartfilia di Fairy Tail!

Dopo averci proposto ben due mesi di piccanti sketch dedicati ai protagonisti (e non solo!) di, il mangaka, nelle ultime settimane, era quasi scomparso dai radar, preoccupando i fan che quotidianamente visitano il suo profiloin cerca di nuove illustrazioni.

Nella giornata di ieri, il sensei ha pubblicato uno sketch inedito dedicato alla protagonista femminile di Fairy Tail, la maga degli spiriti stellari Lucy Heartfilia, che in quest’illustrazione indossa un completino sexy e assai particolare. Visionabile in calce all’articolo, l’immagine immortala la fanciulla con indosso un body leopardato, che mette in bella mostra le sue generose forme e ne esalta le rotondità. “Abbellita” da coda e orecchie feline, la promessa di Fairy Tail ha per giunta assunto una posa da gatta, risultando molto carina e un po’ provocante, non trovate?

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hiro Mashima ha recentemente anticipato che a breve farà un importante annuncio. Non è chiaro se questo riguarderà il nuovo fumetto che dovrebbe lanciare nel corso del 2018 o comunque Fairy Tail, ma i fan sono certi che l’autore sia in procinto di rivelare nuovi dettagli (se non la data di esordio) della terza stagione televisiva tratta dalla sua opera più famosa.

Serializzato sulle pagine di Shonen Magazine dal lontano 2006, Fairy Tail si è concluso lo scorso luglio con l’uscita del capitolo 545. Raccolta in 63 tankobon, la serie è edita anche in Italia grazie a Star Comics, che ne ha recentemente pubblicato il 53° volumetto. Dal fumetto, inoltre, sono state tratte una lunga serie anime (parzialmente trasmessa anche nel Bel Paese), vari OVA e due lungometraggi di animazione.