Hiro Mashima ci regala un altro sketch dedicato ai protagonisti di EDENS ZERO

Anche questa settima Hiro Mashima, stimato autore di Fairy Tail e EDENS ZERO, ha pubblicato via Twitter uno sketch dedicato agli avventurosi protagonisti delle sue opere a fumetti. Il nuovo disegno immortala infatti i due personaggi principali della sua più recente opera serializzata...

Visionabile in calce all’articolo, lo sketch di Mashima è ancora una volta dedicato a Rebecca e Shiki Granbell di EDENS ZERO, i quali sono stati disegnati stavolta con un pennarello rosso. Mentre Shiki sfoggia la solita espressione un po’ aggressiva, che talvolta lo fa apparire erroneamente come una persona scontrosa, la compagna di viaggio Rebecca è caratterizzata da un sorriso smagliante.



Per l’occasione la fanciulla porta un vestito mai utilizzato durante i capitoli finora pubblicati di EDENS ZERO, ma comunque abbinato con le orecchie e la coda felina che la B-Tuber è solita utilizzare durante la realizzazione dei propri video. Armata con una pistola futuristica, Rebecca sembrerebbe pronta a colpire (e stregare) i cuori dei suoi fan, non trovate anche voi?

Serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Magazine di Kodansha, EDENS ZERO è ancora inedito nel nostro paese, ma l’editore Star Comics, in occasione dello scorso Lucca Comics & Games, ha annunciato che il primo volume dell’opera raggiungerà le edicole e fumetterie di tutta Italia durante il mese di maggio 2019.