Hiro Mashima ci regala un nuovo sketch dedicato alla splendida Rebecca di EDENS ZERO

Come ogni settimana, lo stimato mangaka Hiro Mashima, autore di opere del calibro di RAVE, Fairy Tail e il più recente EDENS ZERO, delizia i propri fan con uno sketch dedicato ai protagonisti delle sue opere più famose. Ancora una volta il soggetto del nuovo disegno del sensei è la sensuale B-Tuber nota come Rebecca.

Proposto in calce all’articolo, lo sketch di Mashima ci mostra infatti la bella video maker di EDENS ZERO con un altro costume inedito, che questa volta pare strizzare l’occhio al tipico abbigliamento delle idol nipponiche. Indossando un completino rosa e piuttosto scollato, la fanciulla si presenta con le ormai immancabili orecchie feline e i capelli raccolti in codini, che in questo caso sottolineano ulteriormente la sua incredibile somiglianza con Lucy Heartfilia di Fairy Tail.

E voi, non trovate che Rebecca appaia persino più tenera e carina del solito?

Serializzato dal mese di giugno 2018 sulle pagine del settimanale nipponico Shonen Magazine edito da Kodansha, EDENS ZERO è scritto e disegnato da Hiro Mashima. Mentre in Giappone è stato recentemente pubblicato il terzo tankobon della serie, l’opera risulta ancora inedita nel nostro paese. Fortunatamente i fan del sensei non dovranno attendere ancora molto per poter scoprire la sua più recente opera, in quanto Edizioni Star Comics ha annunciato che il primo volumetto verrà pubblicato in Italia nel mese di maggio 2019.