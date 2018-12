Hiro Mashima ci regala un'illustrazione di EDENS ZERO per augurarci buon Natale!

In occasione dei festeggiamenti per il Natale appena arrivato, Hiro Mashima, creatore del manga Fairy Tail e di EDENS ZERO, ha deciso di regalare agli appassionati della sua nuova opera un'illustrazione a tema. Andiamo a vedere a cosa ha pensato di preciso.

Non esiste periodo dell'anno migliore di quello natalizio per chi spera in qualche lavoro extra da parte degli autori delle nostre serie preferite, che magari riusciranno a regalarci qualcosa di inedito e di stravagante, senza però allontanarsi troppo dai personaggi principali delle opere in questione.

Hiro Mashima, ad esempio, autore di Fairy Tail e di EDENS ZERO, ha deciso di augurare un felice Natale a tutti i suoi fan in giro per il mondo attraverso un'illustrazione pubblicata tramite il suo account ufficiale Twitter (che potete visionare voi stessi nel post che riportiamo in calce al presente articolo).

Come potete notare, l'immagine ci mostra i protagonisti di EDENS ZERO mentre sono sospesi in un'atmosfera nevosa, vestiti nei tipici vestiti di Babbo Natale. A quanto possiamo giudicare dall'espressione di Shiki Granbell, sembra proprio che lui e i suoi amici si stiano godendo questo periodo così particolare dell'anno, come del resto Mashima spera che facciano anche gli appassionati della serie.

Cosa ne pensate di questa nuova illustrazione di Hiro Mashima? Preferite questa o quella rilasciata sempre dall'autore di EDENS ZERO nelle scorse ore? Fatecelo sapere nei commenti!

EDENS ZERO è un manga shōnen scritto e disegnato da Hiro Mashima, serializzato su Weekly Shōnen Magazine dal 27 giugno 2018 e pubblicato contemporaneamente in versione digitale in cinque lingue differenti. La serie sarà edita in italiano dalla casa editrice Star Comics a partire da maggio 2019.