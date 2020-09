Hiro Mashima Special Pack, in arrivo una raccolta con i Volumi di Fairy Tail e Edens Zero

A poche ore dall'annuncio riguardante le nuove opere di Rumiko Takahashi, Edizioni Star Comics ha presentato una nuovissima raccolta in arrivo nel mese di ottobre, in cui saranno inclusi i primi Volumi di Fairy Tail New Edition, Fairy Tail Zero ed Edens Zero. La raccolta, chiamata Hiro Mashima Special Pack, sarà acquistabile su Amazon per €23,90.

Il Comunicato Stampa inviatoci da Star Comics recita quanto segue: "Arriverà a ottobre l’HIRO MASHIMA SPECIAL PACK, un’iniziativa editoriale dedicata a uno dei mangaka più conosciuti e apprezzati nel mondo del fumetto giapponese. Non avete ancora avuto modo di immergervi nel magico e irresistibile mondo creato da Mashima sensei? Ora non ci sono più scuse!

Dal 28 ottobre – a tiratura limitatissima SOLO sullo store Amazon di Lucca Comics & Games edizione Changes – sarà disponibile l’HIRO MASHIMA SPECIAL PACK, che raccoglierà i primi volumi delle opere di maggiore successo dell’autore:

Edens Zero n. 1 e n. 2, la nuova serie del maestro Mashima in corso di pubblicazione in Italia; Fairy Tail New Edition n. 1 e n. 2, la nuova edizione dell’opera più famosa di Hiro Mashima; Fairy Tail Zero, il prequel di Fairy Tail.

Inoltre, per far salire la vostra felicità alle stelle, compresi nel pack ci saranno anche due regali speciali: un mini shikishi illustrato e autografato dall’autore e due cartoline esclusive".

E voi cosa ne pensate? Recupererete questa raccolta? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più sull'autore invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento sui lavori di Hiro Mashima.