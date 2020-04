Hiro Mashima tranquillizza i fan, nonostante l'epidemia proseguono i lavori su Edens Zero

Purtroppo lo sappiamo tutti molto bene, il sopraggiungere del coronavirus - oramai dilagato in ogni angolo del mondo - ha portato a una quarantena generale che ha colpito il mercato globale con violente ripercussioni per moltissimi che non hanno potuto reggere il peso della nuova situazione venutasi a creare.

Come facilmente immaginabile, anche l'industria di anime e manga è stata colpita duramente e sono numerosi gli eventi cancellati o, ancora, le nuove opere attese dal pubblico inevitabilmente rimandate, basti pensare anche al recente annuncio relativo a Violet Evergarden: The Movie, la cui uscita è stata posticipata a data da destinarsi.

In una simile situazione, sono molti i lettori e spettatori che ora temono di vedere lunghi ritardi di pubblicazione per le proprie opere preferite, serie tra le quali spicca anche Edens Zero. Nel corso di questi ultimi giorni, infatti, numerosissimi lettori hanno tentato di contattare il creatore dell'opera, ovvero Hiro Mashima, per sapere se il coronavirus avrà effetti sulla programmazioni dei nuovi capitoli del manga, paure e timori a cui il mangaka a risposto in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. In particolare, Mashima ha fatto sapere di essere anch'egli in quarantena ma di star comunque continuando a occuparsi dell'opera, esattamente come se stesse sul posto di lavoro. Insomma, a quanto pare il pubblico, almeno in questo caso, potrà tirare un lungo sospiro di sollievo.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in queste ultime settimane Hiro Mashima aveva anche rivelato quale potrebbe essere la durata di Edens Zero.