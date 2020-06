Hirohiko Araki: auguri al creatore di Jojo, il mangaka compie 60 anni

Se siete particolarmente legati alla vasta industria d'anime e manga, sicuramente conoscerete - anche solo di nome - la grande epopea de Le Bizzarre Avventure di JoJo, franchise che ha visto la luce nell'ormai lontanissimo 1987 ma oggi ancora nel pieno del suo svolgimento, il tutto sotto l'attento sguardo di Hirohiko Araki.

Il mangaka ha infatti necessitato di diverso tempo prima di riuscire a conquistare davvero il pubblico, ma tanto impegno e fatica sono infine stati ripagati con una fanbase sterminata, milioni e milioni di lettori e spettatori che si sono avvicinati la brand rimanendone infine stregati, prima grazie alla produzione cartacea e poi tramite l'adattamento animato.

Ebbene, oggi i fan si sono riversati sul web per festeggiare i 60 anni compiuti proprio oggi dal nostro amato Akari, con migliaia e migliaia di messaggi giunti su ogni social e pensati per omaggiare il lavoro dell'uomo, il quale è oggi uno dei mangaka più conosciuti e apprezzati del settore. Insomma, nonostante l'età raggiunta, Hirohiko Araki sembra essere ancora in forma smagliante e desideroso di portare avanti la sua creatura con grande passione, la quale continua a tenere con il fiato sospeso un enorme pubblico di affezionatissimi utenti di ogni età.

