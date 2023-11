JoJo: Hirohiko Araki è 'continuamente fermato dalla polizia'. Ma non è come credete!

L'autore de Le bizzarre avventure di JoJo, è conosciuto per essere una persona particolare, tanto quanto le storie che realizza. Il mangaka attualmente sta lavorando alle avventure di Jodio e Dragona Joestar in The JOJOLands, ma stavolta parliamo di un curioso aneddoto personale.

Hirohiko Araki ne ha parlato nel numero di dicembre dell'Ultra Jump, la rivista di Shueisha in cui viene pubblicato mensilmente JoJo. Ecco l'aneddoto in questione:

"Vado al lavoro, ma continuo a essere fermato per un controllo dalla polizia. Mi chiedono cose come 'Cosa c'è nel tuo portafoglio?' Riuscite a credere che mi fermano per un controllo di polizia anche se ho più di 60 anni?"

Sarebbe questo il motivo per cui Araki ha dovuto lavorare molto di più per permettere a TheJOJOLands di non ritardare le uscite? E' un racconto serio? A noi sembra semplice e genuina ironia.

Araki è uno degli autori di manga più amati dai fan, non solo per JOJO ma anche per il suo rapporto con i lettori. Infatti, quando riesce, cerca sempre di tenerli aggiornati non solo su JoJo ma anche sulla sua vita di tutti i giorni. Per i più curiosi, ecco 10 cose che forse non sapete su Hirohiko Araki.



JoJo è senza dubbio una serie fantasy divertente e avvincente, ma ha anche uno stile affascinante che ha saputo attrarre i migliori brand di moda. Ad esempio, quest'azienda giapponese di pantaloni denim ha ricreato una collezione basata su JoJo che ha letteralmente fatto il tutto esaurito ovunque.