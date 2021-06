Hirohiko Araki compie gli anni, auguri al genio dietro Le Bizzarre Avvventure di JoJo

Nato il 7 giugno del 1960, Hirohiko Araki festeggia quest'oggi il suo sessantunesimo compleanno! Tanti auguri alla geniale mente dietro Le Bizzarre Avventure di JoJo, una delle opere più apprezzate dalla community.

Originario di Sendai, l'autore giapponese ha entusiasmato il pubblico di tutto il mondo con la sua arte e la sua narrazione unica e atipica. Il suo amore per i fumetti, e più in generale per l'arte, nasce già in giovane età. È però solamente al liceo che Araki comincia a disegnare manga, cercando, pur senza fortuna, di far pubblicare i propri lavori su varie riviste.

La carriera di Araki ebbe inizio quando incontrò un editore di Shueisha, sotto la cui guida creò il suo primo manga di successo, Poker Under Arms, una storia ambientato nel selvaggio west e focalizzata sul gioco del poker.

Nel 1987 la strada di Araki prende tutt'altra piega. Su Weekly Shonen Jump viene pubblicato il primo capitolo di Le Bizzarre Avventure di JoJo, un'opera che tutt'oggi è tra le più lette e apprezzate dalla community. La sua serie cardine è arrivata a oltre 100 milioni di copie vendute solo in Giappone, a essere tradotta in tutte le lingue più diffuse e a un totale di oltre 130 volumi.

Nel tempo, Araki è riuscito ad affinare continuamente il suo stile, diventando uno dei mangaka più illustri del periodo contemporaneo. All'età di sessantuno anni appena compiuti, la sua carriera è ancora all'apice! Ancora una volta, facciamo tanti auguri al maestro Araki.

Un nuovo evento di JoJo è stato fissato per giugno, probabilmente verrà rivelata la data di uscita dell'anime di Stone Ocean. JoJo incontra Pokémon, ecco il crossover che non vi aspettate.